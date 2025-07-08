В России стартовали продажи культового для китайцев BAW 212

В 2024 году китайская марка BAW представила полностью новый 212 второго поколения. Для справки, оригинальный 212-й – это модель, которую вооружённые силы КНР закупали на протяжении нескольких десятилетий (с 1965 по 2008 годы). А потому рамный вездеход имеет на своей родине почти культовый статус.

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В России решено не использовать марку BAW: видимо, компания опасается возможных вторичных санкций. Поэтому основным брендом станет 212, а названием модели выступит заводской индекс Т01. Поначалу торговать машинами будет лишь один автосалон, который готов предоставить гарантию сроком 5 лет или 150 000 км.

Длина новинки — 4749 мм, ширина — 1945 мм, высота — 1999 мм, а размер колёсной базы – 2860 мм. В движение рамный внедорожник приводит двухлитровый турбомотор N20TG, который развивает 238 л.с. С ним работают восьмиступенчатый «автомат» и система полного привода типа «парт-тайм».

...Этот автомобиль иногда называют «китайским G Wagon» за его квадратный дизайн, который напоминает сразу несколько моделей — Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и ГАЗ-69.