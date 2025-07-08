Основными драйверами продаж на авторынке остаются бюджетные модели

Российский автомобильный рынок в 2025 году столкнулся с серьезными вызовами.

© Российская Газета

По данным исследования "ГазпромАвтолизинг" и "АвтоБизнесРевю", только в первом квартале 2025 года закрылись 274 шоурума. Причем 213 из них китайские. Среди наиболее популярных марок лидерами по потерям стали Bestune (FAW), Kaiyi и DFM. Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков отмечает, что китайские автопроизводители, которые активно зашли на российский рынок после 2022 года, оказались не готовы к такому развитию событий и скопили рекордные запасы непроданных автомобилей. По мнению эксперта, несмотря на опровержения компаний, к концу года в России могут прекратить работу Haima, SWM и Kaiyi. Эти автомобили не только плохо продаются у дилеров, но и подолгу задерживаются на площадках вторичного рынка.

Текущая ситуация создает уникальные условия для покупателей. Как подчеркивает Коротков, сейчас можно приобрести китайский автомобиль предыдущего года выпуска по существенно сниженным ценам. Дилеры активно стимулируют спрос скидками и сезонными предложениями. Тем не менее эксперт предупреждает, что при покупке автомобиля со скидкой крайне важно учитывать ликвидность модели, так как автомобили слабых китайских брендов могут катастрофически терять в цене при перепродаже. Также, по его словам, есть риск остаться без гарантийного обслуживания в случае ухода бренда с российского рынка. Среди наиболее надежных вариантов Коротков называет Haval и Chery. Эти марки надежно закрепились в России.

"Закрываются прежде всего марки, которые продают по несколько автомобилей в месяц на одного дилера. Это могут быть те, кто не смог выдержать конкуренции рынка. При этом успешные компании, напротив, усиливают своё присутствие", - соглашается генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

Он отмечает, что в текущих условиях идёт активная оптимизация бизнеса. Автодилеры отказываются от нерентабельных франшиз, чтобы сократить издержки. По словам эксперта, для жителей крупных городов эти изменения пройдут практически незаметно. Терлюкевич объясняет, что за последние пару лет дилерская сеть многих марок развивалась без должного учета территориального присутствия. Поэтому сейчас происходит естественный отбор как среди автодилеров, так и среди франшиз.

Будущее авторынка, по прогнозам Короткова, за сегментом SUV. Это внедорожники и кроссоверы, которые сочетают повышенную проходимость с комфортом городского автомобиля. По наблюдениям эксперта, россияне в этих автомобилях ценят экономичность, дешевизну, вместительность и наличие официальной гарантии. Примечательно, что на вторичном рынке такие машины сейчас продаются быстрее, чем в прошлом самые ликвидные модели вроде Skoda Octavia или VW Polo.

Директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains Павел Ларин добавляет, что основными драйверами продаж по-прежнему остаются бюджетные модели. В частности, модели Granta и Vesta от АвтоВАЗа занимают 30% в продажах новых автомобилей. Это свидетельствует о том, что спрос на доступные автомобили отечественного производства все еще сохраняется.