Перечислены пять редких кабриолетов, которые можно купить в России

Лето — сезон кабриолетов. В России с не самым широким модельным выбором можно найти эффектную машину с откидным верхом под любой кошелёк. Портал 110km.ru проанализировал предложения на вторичном рынке и выбрал пять самых интересных вариантов.

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Всего за 295 тысяч рублей можно приобрести Opel Astra F 1994 года выпуска. Самый доступный вариант имеет механическую коробку передач и 1,6-литровый двигатель мощностью 71 лошадиная сила. Пробег автомобиля — 317 тысяч километров, возможно поэтому в объявлении указано, что машина требует мелкого ремонта. Днище автомобиля переварено, но есть очаги коррозии. Для любителей тюнинга — идеальный вариант.

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Родстер Mercedes-Benz SLK R170 1999 года выпуска обойдётся дороже — в 520 тысяч рублей. Автомобиль оснащён 2,3-литровым компрессорным мотор в 193 лошадиные силы, автоматической коробкой передач и задним приводом. Указано, что машина находится в отличном состоянии, правда, механизм, открывающий крышу (вручную), требует ремонта. Продавец отдельно отметил «классный звук выхлопа».

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Рестайлинговая версия Peugeot 307 2006 года предлагается за 650 тысяч рублей. Под капотом —двухлитровый двигатель в 140 «лошадей» в паре с классическим четырёхдиапазонным «автоматом». Ярко-оранжевый автомобиль со светлым кожаным салоном требует контроля подвески и электроники, говорится в объявлении. Преимуществом машины определённо является металлическая складная крыша, которая обеспечит комфорт в любую погоду.

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Абсолютный эксклюзив — культовый Saab 9-3 1998 года за 1 050 000 рублей. Машина имеет 2,3-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. Отмечается, что автомобиль полностью обслужен, заменены узлы системы охлаждения, установлен новый тент крыши и оригинальные разборные диски BBS. К автомобилю прилагается целый набор запчастей.

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Есть в этом списке и отечественный раритет — Lada Natascha (ВАЗ-2108) 1993 года. И это самое дорогое предложение из представленных — 2 699 999 рублей. Крайне редкий экземпляр бельгийской сборки. Тираж модели был минимальным — около 450 единиц. Автомобиль с усиленным кузовом и дугами безопасности имеет спортивный двигатель 1.6 с облегчённой поршневой группой, заниженную подвеску, диски R17, усиленные тормоза, спортивный кожаный салон, современную аудиосистему.