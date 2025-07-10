Какую машину можно купить за один млн рублей

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, можно ли сейчас приобрести автомобиль за один миллион рублей. За такую цену выбор оказался невелик.

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«Новую машину за 1 млн рублей купить нельзя. Исключение – LADA Granta. Со скидкой LADA Niva Legend можно тоже найти», – сообщил он порталу «Татар-Информ».

По словам эксперта, на вторичном рынке за миллион рублей можно найти много вариантов, но ключевым фактором остается техническое состояние конкретного автомобиля. Моржаретто привел в пример трехлетнюю LADA Vesta или пятилетний Hyundai Accent, которые могут попадать в этот бюджет при хорошем состоянии.

Напомним, российский автомобильный рынок продолжает предлагать выгодные предложения для покупателей. Скидки на кроссоверы достигают значительных размеров. Одним из лидеров распродажи является Lada Niva Travel.