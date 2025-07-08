Suzuki представила новые мотоциклы

Компания Suzuki пополнила свою линейку двумя новыми моделями уличных мотоциклов — GSX-8T и GSX-8TT. Обе новинки выполнены в стиле нео-ретро, сочетающем узнаваемые черты культовых байков прошлого с современными технологиями и дизайном.

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GSX-8T отсылает к классике 1960-х годов — легендарному T500 Titan. Округлая фара и зеркала на концах руля усиливают ретро-настроение, а на боковом обтекателе можно увидеть стильный шильдик в виде восьмого шара из бильярда.

GSX-8TT создан в духе гоночных байков 1970-х. Буква “Т” в названии расшифровывается как Timeless — «вне времени», подчёркивая преемственность с базовой моделью и ориентир на эстетику классических трековых мотоциклов.

Обе модели оснащены проверенным двухцилиндровым 776-кубовым четырехтактным двигателем, ранее использовавшимся в GSX-8S и GSX-8R. В конструкцию входят стальная рама, облегчённый алюминиевый маятник и современная электроника: режимы работы двигателя, электронная дроссельная заслонка и двусторонний квикшифтер.

Ёмкость топливного бака — 16,5 литра. Габариты мотоциклов: длина — 2115 мм, высота — 1105 мм, колесная база — 1465 мм. Снаряжённая масса GSX-8T составляет 201 кг, у GSX-8TT — 203 кг. Оба байка оснащены литий-ионным аккумулятором от компании Eliiy Power.

Старт продаж запланирован на лето 2025 года, ключевыми рынками названы Европа и Северная Америка.