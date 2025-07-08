В Петербурге службы такси и доставки могут обложить новым налогом

Согласно заявлению спикера ЗакСа, в настоящее время в Санкт-Петербурге осуществляют деятельность около 22 тысяч таксистов, зарегистрированных как самозанятые. При этом, как отметил Бельский, они оформляют свои транспортные средства в других субъектах РФ, а затем начинают работать в Петербурге.

Мы видим, что у нас многие такси появились не с петербургскими номерами. Люди покупают автомобиль, регистрируют его там, где меньше налоги, и привозят сюда [в Петербург]. Машины ездят в Петербурге, а налоги получает другой регион. Это не совсем справедливо, — подчеркнул председатель Законодательного собрания в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Он добавил, что в вопросах введения дополнительных налогов бизнес проявляет готовность к сотрудничеству, хоть и с неохотой.

Ранее в Госдуме обозначили критерии, при соблюдении которых возможна регистрация на дачном участке.

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