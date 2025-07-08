На "Иннопроме" показали вездеходы для рыбаков, спасателей и нефтянки

На международной промышленной выставке в Екатеринбурге производители со всей России представили вездеходы.

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Например, предприятие из Уфы, показавшее универсальный снегоболотоход. Машина оснащена двигателем мощностью 105 л/с, автоматической коробкой передач и полным приводом. Габариты ее - 385×199×215 сантиметра, максимальная скорость 70 км/ч, вес до тонны. Особенность модели - собственное производство комплектующих, включая высокопрочную резину, устойчивую к повреждениям. Вездеход оборудован информативной влагозащищенной приборной панелью, имеет место для установки лебедки. Объем основного топливного бака составляет 48 литров.

В основном машина используется охотниками и рыболовами.

"Сегодня подходили ребята из МЧС, которые уже купили у нас вездеход. Они его планируют использовать в поисково-спасательных целях", - говорит Азат Ахметшин, менеджер предприятия. - Вездеход можно поставить на учет".

Не менее впечатляющей оказалась разработка калужских производителей - современный дизельный снегоболотоход с переломной рамой, созданный специально для работы в труднодоступных местах. Поворотные кабины относительно друг друга обеспечивают отличную маневренность в сложных условиях. Эта модель была выпущена в 2024 году. Ее габариты - 408×250×269, грузоподъемность до тонны, скорость на суше 50 км/ч, на воде - 6 км/ч.

"Машина амфибия, то есть она плавучая. Ее можно загрузить и переплывать озера и небыстрые реки", - рассказывает Александр Афонин, представитель компании.

Эту технику также используют охотники и рыболовы, а еще - сотрудники добывающих и обслуживающих компаний нефтегазового сектора.

Разработка сургутской компании - восьмиколесный вездеход - предназначен для работы в экстремальных условиях.

"Мы делаем плавающую вездеходную технику, а в 2020 году решили зайти в лесную отрасль. И за 5 лет мы сделали эту машину", - рассказывает Сергей Проворов, коммерческий директор предприятия.

Главная особенность машины - использование привода Робсона, позволяющего с одного моста вращать четыре колеса. Благодаря двум мостам обеспечивается полный привод на все восемь колес при относительно небольшом весе конструкции. Масса вездехода-амфибии 15-16 тонн, а габариты 130×320×385.

Производители утверждают, что машина не разрушает почвенный слой, благодаря регулируемому из кабины давлению в шинах и особой их конструкции, вездеход не образует при движении колеи.