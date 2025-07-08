В России сделали особый навигатор для мотоциклистов

Компания 2ГИС сообщила редакции Quto.ru о разработке навигатора, который предназначен специально для двухколёсных участников дорожного движения и будет заметно отличаться от привычного «автомобильного».

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«Чем отличается езда на мотоцикле от автомобиля в городском потоке? Мотоциклу не так страшны пробки. Классическое автомобильное ETA (расчётное время прибытия) отличается от мотоциклетной. Причём, чем сильнее пробки, тем больше расхождение: автомобиль минутами стоит неподвижно, а мотоциклист протискивается сквозь поток и едет дальше», — напомнил глава продуктов транспорта Максим Берёзкин.

Помимо этого, у мотоциклов нет переднего госномера, так что большинство предупреждений о дорожных камерах водителю не интересны и только отвлекают от дороги.

Для реализации проекта была создана новая модель расчёта времени прибытия с учётом особенностей транспортного средства, а также отключены все «лишние» уведомления о комплексах фиксации нарушений.

© 2ГИС

«Пример, чтобы понять разницу — на маршруте из нашего офиса на Поклонке в Москве до Центрального рынка я насчитал 28 камер на скорость, контроль полосы, остановку и прочее. И лишь восемь из них “в спину” — остальные 20 мотоциклисту не нужны. Больше никаких лишних голосовых инструкций в шлеме», — отметил топ-менеджер.

Помимо этого, система самостоятельно считает количество светофоров на маршруте, а также учитывает это при расчёте времени в пути. Если 2ГИС пользуется несколько мотоциклистов, которые предпочитают ездить вместе, то есть возможность настроить видимость каждого из них на карте.

Ещё один бонус предназначен для владельцев Apple Watch — все манёвры дублируются на часах, что удобно райдерам, которые предпочитают не устанавливать смартфон на руль.