За полгода через Уссурийскую таможню ввезено рекордное количество машин

За первые шесть месяцев 2025 года через пункты пропуска на российско-китайской границе было оформлено 17 109 автомобилей. Подчёркивается, что эти машины ввозились физическими лицами исключительно для личного пользования.

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Этот показатель впечатляет — он в 5,2 раза превышает количество автомобилей, оформленных за тот же период прошлого года.

Суммарный объём таможенных и иных платежей, включая обязательный утилизационный сбор, составил около 8 миллиардов рублей.

За весь 2024 год Уссурийская таможня оформила 17 785 транспортных средств для личного пользования. Этот показатель уже тогда был в 6 раз больше, чем в 2023 году. Таможенные платежи с учетом утилизационного сбора за 2024 год составили 9,4 миллиарда рублей.

Отмечается, что через Уссурийскую таможню проходят как новые автомобили, так и машины с пробегом. Подавляющее большинство ввозимых частными лицами автомобилей — продукция китайского автопрома. В лидерах бренды Changan, Chery, Geely. Заметно увеличилась популярность электрокаров LiXiang и Zeekr.