Туманное будущее хетчбэков: сегмент в России сократился до минимума

Аналитик Сергей Целиков в своём Telegram-канале сообщил, что за первое полугодие в России было зарегистрировано всего 11 тысяч хетчбэков, что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Доля сегмента хетчбэков на рынке сократилась до рекордно низких 2%. Для сравнения: седаны занимают 17%, а кроссоверы доминируют с долей более 67%.

«В салонах официальных дилеров модели компактных «классических» хетчбэков можно пересчитать по пальцам одной руки. Часто к этому типу ошибочно относят лифтбэки или купеобразные кроссоверы», — говорит эксперт.

Среди причин сокращения Целиков выделяет доминирование на рынке китайского автопрома, сосредоточенного в основном на кроссоверах. Отечественные производители в настоящий момент предлагают только две модели в таком кузове. Надеяться на параллельный импорт тоже не приходится — ввоз недорогих хетчбэков «альтернативным» образом стал экономически невыгодным.

Лидером продаж в первом полугодии стала Lada Granta (почти 9 тысяч единиц). Далее идут Solaris KRX (1 866) и Ora 03 (284). Продажи остальных моделей были минимальными. Чаще всего россияне приобретали Toyota Yaris, Mini Hatch, Audi A3, Volkswagen Golf, Honda Fit, а также две модели BYD — Seagull и Dolphin, но ни одна из них не превысила 40 регистраций.