BMW Motorrad представила обновленную версию электроскутера CE 04

BMW Motorrad представила обновлённую версию электроскутера CE 04 образца 2025 модельного года. С момента своего дебюта в 2021 году эта модель привлекла внимание своим смелым, футуристичным дизайном, напоминающим реквизит из научно-фантастического фильма. При этом она остаётся не просто оригинальным средством передвижения, а концепцией городской мобильности от BMW. Спустя четыре года производитель сохранил оригинальный внешний вид и добавил ряд опций, повышающих комфорт и возможности персонализации.

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Техническая начинка осталась без изменений. Электроскутер по-прежнему оснащён синхронным электродвигателем с постоянными магнитами, расположенным между рамой и задним колесом. В старшей версии он развивает 42 л.с., что обеспечивает впечатляющее ускорение — до 50 км/ч за 2,6 с. Также доступна версия мощностью 31 л.с., предназначенная для владельцев водительских удостоверений категории A1. В обоих случаях максимальная скорость ограничена на уровне 120 км/ч, чего вполне достаточно для движения по городским и пригородным маршрутам.

Максимальный запас хода достигает 130 км стандартной батареи. При подключении к бытовой электросети зарядка занимает чуть больше 4 часов.

Основное новшество 2025 года — появление трёх вариантов: Basic, Avantgarde и Exclusive. Basic - оформлена в сдержанном стиле с кузовом цвета Lightwhite, чёрно-серым сиденьем и прозрачным ветровым стеклом. Вариант Avantgarde окрашен в цвет Gravity Blue с яркими акцентами Sao Paulo Yellow, затемнённым стеклом и декоративной лазерной гравировкой на заднем колесе. Самая дорогая комплектация Exclusive предлагает серебристую окраску Space Silver, увеличенное ветровое стекло с защитой рук, подогрев сидений и рукояток, а также вышитый логотип CE 04 на сиденье.

Электроскутер получил и обновлённое технологическое оснащение. Все версии комплектуются 10,25” цветным TFT-дисплеем с возможностью отображения полноэкранной навигации без необходимости использования смартфона или дополнительных держателей. Это нововведение стало значительным шагом вперёд с точки зрения практичности.

Светотехника выполнена полностью на светодиодах, включая анимации при включении и выключении. В стандартной комплектации доступны три режима движения: Eco, Rain и Road. Опционально предлагается четвёртый — Dynamic, а также системы автоматического контроля устойчивости (ASC) и динамического контроля тяги (DTC), которые ранее были характерны для более крупных мотоциклов.

В повседневном использовании модель остаётся удобной и практичной. В наличии — передний отсек для мелочей, боковой багажный отсек, вмещающий шлем (доступ к которому возможен, не вставая с сиденья), порт USB-C для зарядки мобильных устройств, а также возможность установки увеличенного ветрового стекла из версии Exclusive на другие модификации.

Производство CE 04 продолжается на заводе BMW в Берлине, где также выпускаются мотоциклы марки. Базовая стоимость модели в США начинается от $12390, однако при выборе дополнительных опций, таких как подогрев, расширенные функции дисплея и быстрая зарядка, итоговая цена может превысить $14000. На сегодняшний день CE 04 уже является лидером продаж в классе электроскутеров мощностью свыше 11 кВт, и с обновлениями 2025 модельного года у него все шансы сохранить лидерство.