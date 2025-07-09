Какие небольшие детали в авто чаще всего выходят из строя

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", что некоторые компоненты в автомобилях изнашиваются быстрее других из-за постоянных нагрузок, агрессивных условий эксплуатации или просто в силу своего предназначения.

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Одними из самых ненадежных деталей считаются свечи зажигания. Они работают в условиях высоких температур и электрических нагрузок, а их ресурс зависит от качества топлива и условий эксплуатации. Никелевые свечи служат около 30-45 тысяч километров, а более дорогие платиновые - до 70 тысяч и более. Если двигатель начинает "троить", увеличивается расход топлива или падает мощность, вероятно, проблема именно в них .

Еще один уязвимый элемент - датчики, особенно кислородный (лямбда-зонд) и массового расхода воздуха (ДМРВ). Они критически важны для работы двигателя, но чувствительны к качеству топлива и загрязнениям. Неисправность датчика кислорода может привести к увеличению расхода топлива и появлению ошибки Check Engine, а поломка ДМРВ - к нестабильной работе мотора и потере мощности .

Тормозные колодки и диски также входят в список часто заменяемых деталей. Колодки стираются в зависимости от стиля вождения: в городском режиме с частыми остановками их хватает на 30-50 тысяч километров, а на трассе - немного дольше. Если при торможении слышен скрип или вибрация, это явный признак износа. Тормозные диски тоже требуют внимания: появление бортика высотой более 1 мм говорит о необходимости замены .

Нельзя забывать и о ремнях, особенно ремне ГРМ. Его обрыв может привести к катастрофическим последствиям для двигателя, поэтому замену нужно проводить строго по регламенту - обычно каждые 60-120 тысяч километров. Признаками износа являются трещины, расслоения или попадание масла на поверхность ремня .

Электрические компоненты, такие как предохранители и реле, тоже часто выходят из строя. Они защищают электросистему от перегрузок, но сами страдают от скачков напряжения.

Перегоревший предохранитель может обесточить важные системы, например, фары или стеклоподъемники, поэтому водителям полезно иметь запасные в бардачке .

Резиновые элементы - пыльники, сайлентблоки, втулки - хоть и невелики по размеру, но играют ключевую роль в подвеске и рулевом управлении. Они разрушаются из-за перепадов температур, реагентов на дорогах и механических нагрузок. Трещины в пыльниках ШРУСа приводят к попаданию грязи и быстрому износу шарниров, а разбитые сайлентблоки вызывают стуки и ухудшение управляемости.

Как показывает практика, многие серьезные поломки начинаются именно с мелких неисправностей, которые можно было бы легко устранить на ранней стадии, - отметила она.