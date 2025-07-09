Россияне отказываются выкупать "китайцев" из такси, и вот почему

Ранее многие водители такси охотно рассматривали возможность выкупа автомобилей, арендованных у таксопарков. Это позволяло постепенно выплачивать стоимость машины, а затем получить её в собственность. Такая схема была выгодна обеим сторонам:

© ТАСС

водитель эксплуатировал автомобиль бережнее, снижались риски ДТП и простоев, что, в свою очередь, благоприятно сказывалось на бизнесе. Однако в последние годы подобные договоры практически сошли на нет. Причины проанализировал портал "Автовзгляд".

Рост недоверия и смена автопарка

Одной из первых причин стало недобросовестное поведение отдельных автопарков. Некоторые из них в финальных месяцах договора отказывались передавать машину водителю, фактически оставляя его без автомобиля и уплаченных средств. Несмотря на такие инциденты, схема продолжала существовать, пока её не подорвали структурные изменения на рынке.

С 2022 года, после ухода крупных автопроизводителей из России, таксопарки массово перешли на автомобили китайского производства. Это резко изменило ситуацию. Машины из КНР нередко не выдерживали двух лет интенсивной эксплуатации и нередко выходили из строя ещё до завершения выкупного срока.

Экономика не сходится

С финансовой точки зрения китайские автомобили также показали себя слабо. Если популярный ранее Kia Rio стоил около 800-900 тысяч рублей и окупался за срок службы, то с китайскими моделями такой расчёт не работает. При постоянной нагрузке в такси они быстро теряют ресурс, при этом стоимость обслуживания остаётся высокой, а дефицит запчастей и отсутствие документации лишь усугубляют ситуацию.

Даже если автомобиль сохраняет ходовое состояние, реализовать его на вторичном рынке крайне сложно. Китайские машины, особенно с пробегом и из такси, почти не вызывают интереса у покупателей. Цена таких авто падает до минимума, а порой доходит до уровня "на разбор".

Схема выкупа - в прошлом

Как следствие, модель выкупа автомобилей из таксопарков фактически перестала существовать. Водители больше не видят в ней смысла, а сами парки не готовы рисковать. Параллельно с вступлением в силу нового закона о такси, который приведёт к сокращению примерно 20% таксопарков, на рынок выйдет ещё больше машин китайского производства с сомнительной историей эксплуатации.

С учётом слабого спроса значительная часть этих автомобилей, вероятно, найдёт себе применение лишь в виде источника запчастей. Полноценной "второй жизни" таким транспортным средствам ожидать не приходится.