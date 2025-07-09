«Автотор» будет производить российские моторы и коробки передач

Глава холдинга «Автотор» Денис Пак рассказал о планах калининградского предприятия по налаживанию местного производства двигателей и КПП для собственных авто. Первым шагом станет освоение цветного литья, а затем планируется перейти к черному литью с последующей обработкой на станках.

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Это позволит наладить выпуск моторов, тормозных систем, рулевого управления и редукторов. В случае успешного сотрудничества с партнерами рассматривается возможность локализации производства трансмиссий и их компонентов.

По словам Пака, локализация будет осуществляться в рамках создания в регионе кластера автокомпонентов с полным производственным циклом, охватывающим все этапы технологического процесса. Это включает литье и механическую обработку сложных деталей, сообщает «Газета.Ru».

Пак добавил, что производство ключевых автоузлов на месте станет значительным преимуществом как для «Автотора», так и для Калининградской области.

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