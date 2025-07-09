Замена "Ларгусу": Haval M6 прошел тестирование "ЗР"

В России сертифицировали нового легкого "коммерсанта" - фургон, изготовленный на базе локализованного кроссовера Haval M6. О новинке рассказал журнал "За рулём".

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Сменой профиля Haval M6 занимается компания "Кросси" из Щёлково. Из кроссовера удаляется часть салона за передними сиденьями, получившееся пространство отделывается пластиковыми панелями, пол - толстой фанерой, стёкла заклеиваются плёнкой любого цвета.

По документам M6 LCV проходит как грузовой фургон категории N1 с отсеком объёмом 2,3 кубометра. На борт авто может принять до полутонны груза.

К числу минусов издание отнесло несколько моментов: подъемная задняя дверь вместо распашной и высокий порог, отсутствие петель для крепления груза, ухудшившаяся обзорность "вправо-назад".

Среди плюсов выделен сам автомобиль: передняя часть салона осталась без изменений, поэтому с комфортом и функциями проблем нет, ездовой комфорт.

Если сравнивать с Lada Largus LCV, то "Лада" выигрывает в цене - от 1,7 млн рублей против 2,5 млн рублей за локализованного "китайца". Однако у отечественного фургона архаичный салон и слабоватый силовые агрегаты - 90- и 106-сильные моторы и только в паре с МКП. У Haval M6 LCV установлен 143-сильный турбо и "робот".