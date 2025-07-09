Количество объявлений о продаже авто с пробегом растет

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом растет с начала года по всей стране. В июне на площадке Drom рост достиг 22% к январю. Средняя цена выставляемых на продажу автомобилей с учетом дорогих и бюджетных вариантов снизилась на 11% до 1,6 млн рублей.

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Объем рынка автомобилей вырос за счет роста предложения о продаже подержанных авто на 15%. С учетом того, что количество объявлений о новых автомобилях сократилось на 21% с начала года, а стоимость осталась на уровне января - 3,7 млн рублей.

Как отмечает аналитик "Дрома" Сергей Лагурев, продавцы, которые заинтересованы в том, чтобы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены.

"Летом, в отпускной сезон, продажи машин всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение стоимости может продлиться, особенно с учетом роста предложения, которое наблюдается с начала года. Однако некоторые популярные модели скорей всего этот тренд не затронет из-за спроса на них", - отметил Сергей Лагурев.

Рост предложения на вторичном рынке показывают автомобили всех стран. Больше всего этот показатель у японских моделей - 30% к январю. При этом средняя стоимость сократилась на 5% до 1,3 млн рублей. Немецкий автомобилей с пробегом на рынке стало на 21% больше с начала года. Их предлагают по цене на 3% дешевле, чем в январе 2,3 млн рублей. Число объявлений корейских авто с пробегом выросло на 17%, а средняя стоимость упала на 4% до 1,3 млн рублей. Китайских подержанных машин стало на 16% больше, и они стали на 6% дешевле 1,9 млн рублей.

Количество объявлений автомобилей с пробегом других европейских стран и американских моделей выросло на 13%. Средняя стоимость упала на 5% до 1,3 млн рублей. Отечественные модели меньше всего показали рост предложения - на 13% с начала года. Их средняя стоимость упала на 2% до 491 тыс. рублей.

В основном рост предложения автомобилей с пробегом произошел на Дальнем Востоке - на 39%, где много подержанных японских машин и на Юге - на 23%, где много автомобилей массового сегмента. В Сибири количество объявлений о продаже машин с пробегом с января стало больше на 23%, а на Урале - на 19%. Меньше всего рост предложения произошел в Центральном федеральном округе (+16%), на Северо-Западе (+15%), и в Приволжье (+11).