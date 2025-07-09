Какое каско покупали в РФ на машины разных стран-производителей

В первой половине 2025 года каско на китайские и европейские автомобили стало одним из самых популярных — сообщили редакции Quto аналитики финансового маркетплейса Банки.ру. Доля таких полисов составила 30% и 36% соответственно. При этом самым дорогим будет страхование европейских и американских машин, которое обойдётся в 3 раза дороже страховки на российские авто.

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Стоимость каско на машины разных производств

На автомобили европейского производства было оформлено больше всего полисов — 36%, на втором месте — каско на китайские авто (30%). Далее в списке машин, на которые россияне чаще оформляли каско, идут: корейские (15%), японские (11%) и российские (7%). Автомобили, произведенные в США, страховали всего в 0,2% случаев.

Самым дорогим было каско на европейские и американские авто — 50,3 и 56,6 тыс. руб. соответственно. Дешевле всего каско обошлось владельцам российских (17,2 тыс. руб) и китайских машин (32,2 тыс. руб). Средняя стоимость каско по всем странам производства равна 39,2 тыс. руб.

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Показатели средней страховой суммы

Для отечественных и корейских автомобилей страховая сумма была наименьшей — 1,1 и 2,3 млн руб соответственно. Китайские машины страховали в среднем на 2,4 млн руб. Наибольшая страховая сумма принадлежала автомобилям, произведенным в США, — 4,8 млн руб.

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Рейтинг китайских машин по популярности оформления каско

Чаще всего россияне оформляли страховку на китайские машины марки Chery (34%). Далее в списке идут: Geely (23%), Changan (14%), OMODA (9%) и EXEED (6%). Средняя цена полисов для этих авто колебалась от 28,7 до 36,2 тыс. руб., а страховая сумма — от 2,0 до 2,8 млн руб.

При этом каско на китайские автомобили активно приобретали в Москве (67%), Санкт-Петербурге (4%), Московской, Челябинской области и в Краснодарском крае — по 2%.

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Наиболее популярными моделями стали: Geely Coolray и OMODA C5 (по 9%), Chery Tiggo 7 Pro Max (8%), Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro (по 7%). Полисы каско для них стоили 24,9-31,4 тыс. руб., а страховая сумма находилась в диапазоне 1,8-2,3 млн руб.

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Для подготовки исследования использовались данные о полисах каско, оформленных на Банки.ру в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

О компании: Банки.ру — самый большой финансовый маркетплейс в России (На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г).