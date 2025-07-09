Haval Dargo прошел минимальный рестайлинг

Кроссовер Haval Big Dog, известный в России под именем Dargo, претерпел ежегодный рестайлинг. На просочившихся изображениях можно отметить перемены во внешности, но они минимальны.

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Для кроссовера 2026 модельного года предусмотрена иная решётка радиатора, которая сменила ламели на несколько прямоугольных сегментов, один из которых крупнее остальных и вмещает в себя надпись - название бренда. В профиль автомобиль остался прежним, а сзади надпись Haval заменили на аббревиатуру GWM.

Изменений в моторной гамме не предвидится, а вот модернизация салона вполне может оказаться более основательной, чем рестайлинг внешности.

Премьера новинки запланирована на 17 июля.

В России купить Haval Dargo можно за 3 049 000 - 3 549 000 рублей. Модель представлена как с передним приводом, так и в модификации с 4х4 (Dargo X комплектуется расширенной версией с блокировкой дифференциала и системой поддержания скорости на бездорожье). Силовой агрегат - связка турбомотора 2,0 литра (192 л.с., 320 Нм) и 7-ступенчатого "робота".