Haval Dargo прошел минимальный рестайлинг: премьера состоится через неделю
Кроссовер Haval Big Dog, известный в России под именем Dargo, претерпел ежегодный рестайлинг. На просочившихся изображениях можно отметить перемены во внешности, но они минимальны.
Для кроссовера 2026 модельного года предусмотрена иная решётка радиатора, которая сменила ламели на несколько прямоугольных сегментов, один из которых крупнее остальных и вмещает в себя надпись - название бренда. В профиль автомобиль остался прежним, а сзади надпись Haval заменили на аббревиатуру GWM.
Изменений в моторной гамме не предвидится, а вот модернизация салона вполне может оказаться более основательной, чем рестайлинг внешности.
Премьера новинки запланирована на 17 июля.
В России купить Haval Dargo можно за 3 049 000 - 3 549 000 рублей. Модель представлена как с передним приводом, так и в модификации с 4х4 (Dargo X комплектуется расширенной версией с блокировкой дифференциала и системой поддержания скорости на бездорожье). Силовой агрегат - связка турбомотора 2,0 литра (192 л.с., 320 Нм) и 7-ступенчатого "робота".