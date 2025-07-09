В Белоруссии тестируют «подзаряжаемую» дорожную разметку

Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, днём инновационная разметка «заряжается» от солнечного света, а ночью излучает мягкое зеленоватое свечение. Таким образом, дорога хорошо видна без дополнительного искусственного освещения.

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Специальные люминофоры накапливают энергию от солнечного света, а после заката разметка активно светится на протяжении целых 10 часов. Таким образом, водители отчётливо видят контуры полос, повороты и пешеходные переходы. В том числе – в дождь, туман или снег.

Как отмечают представители ведомства, эта трасса была выбрана для эксперимента потому, что здесь традиционно тестируют всевозможные инновации, включая «музыкальную» разметку. Участок включает сложные отрезки, где безопасность особенно актуальна.

Между тем, в РФ разработали «умные» пешеходные переходы. На выставке «Иннопром-2025» отечественная госкорпорация «Ростех» представила интеллектуальные пешеходные переходы, которые должны значительно повысить безопасность