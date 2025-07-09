ЗИС-110 1950 года с пробегом 3000 км продают в РФ

ЗИС-110 1950 года выпуска с пробегом 3000 км продают за 33 млн рублей

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На одном из классифайдов выставлена на продажу легенда советского автопрома – ЗИС-110 1950 года выпуска с пробегом всего 3000 км. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии.

Это редкий экземпляр, ведь за все годы производства (1945–1958) было выпущено чуть больше 2 тысяч таких лимузинов, а до наших дней дожили единицы. Цена в 33 миллиона рублей может показаться заоблачной, но это плата даже не столько за саму модель, сколько за историю, уникальность и безупречную сохранность.

ЗИС-110 – первый послевоенный премиальный автомобиль СССР, созданный как символ возрождения страны. Его дизайн вдохновлялся американским Packard 180 Touring Sedan, но советские инженеры, возглавляемые Андреем Островцовым, сделали его уникальным. Под капотом скрывается 6-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью 140 л.с. – самый мощный в СССР до 1950 года.

Этот экземпляр – настоящая капсула времени: оригинальный ПТС, всего один владелец, отсутствие повреждений. Черный лакированный кузов, роскошный салон с перегородкой и дополнительными сиденьями – все сохранилось в первозданном виде. Заднеприводная машина оснащена 3-ступенчатой механикой, гидроприводом тормозов (новация для того времени) и даже гидравлическими стеклоподъемниками.