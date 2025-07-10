Страховщики составили типовой портрет автомобилиста

Интересное исследование было проведено одной из страховых компаний. Они, на основании заключенных договоров ОСАГО, нарисовали портрет автомобилиста. И даже определили его имя. Как правило, его зовут Саша.

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В страховой компании "Согласие" проанализировали данные приобретенных полисов ОСАГО за период с января 2023 года по июнь 2025 года включительно, и составили типовой портрет российского автомобилиста. Так в общем потоке с большей вероятностью можно встретить 38-летнего мужчину на Lada Granta.

По итогам исследования специалисты определили, что средний возраст автомобилиста находится в диапазоне от 38 до 42 лет, на эту возрастную категорию пришлось 14% приобретенных полисов за это время. При этом преобладают на дороге мужчины-водители. Соотношение к женскому полу составило четыре к одному.

Назвав водителя Александром, высок шанс не ошибиться в имени собеседника, так как именно это имя наиболее частое среди водителей-мужчин (6%). Немногим реже на российских дорогах можно встретить Сергеев (5%) и Владимиров (3%). Среди женских имен самыми распространенными оказались Елена (2%), Татьяна (1%) и Ольга (1 %).

Чаще всего полисы автогражданской ответственности за этот период приобретали владельцы автомобилей марки Lada - 21,5%. Среди моделей наиболее популярны оказались Granta (19%), Vesta (11%) и Нива (9%). В топ марок также попали: Toyota (10%), Kia (5,4%), Hyundai (5,3%), Renault (5,1%).

Стоит отметить, что среди наиболее крупных регионов России Lada пользуется популярностью в Республике Дагестан, Ставропольском крае и Удмуртской Республике. В Иркутской области и Забайкальском крае же предпочитают Toyota, в Новгородской области - Renault. Kia выбирают жители Московского региона, а Hyundai - жители Москвы и Дагестана.

Также в страховой компании отметили, что автовладельцы в России склонны покупать полис непосредственно перед началом его действия (порядка 80 % приобретаемых полисов), тогда как с отложенным стартом на месяц-два количество полисов сокращается, покупка же полисов сильно заранее (за три месяца и более) носит скорее единичный характер.