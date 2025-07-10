Автоэксперт ответил на самые популярные вопросы про электромобили

Владельцев электромобилей часто волнуют вопросы, касающиеся дальности хода, скорости зарядки, влияние погодных условий и правильного обслуживания. Разъяснения экспертов помогают развеять мифы и сделать эксплуатацию электрокара более осознанной и эффективной, позволяя оценить все преимущества и недостатки этого типа транспорта.

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Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк в интервью Южному Федеральному поделилась своими знаниями и ответила на самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваются владельцы «электричек»:

• Стоимость «заправки»: Полная зарядка батареи электрокара обходится значительно дешевле, чем заправка бензинового аналога. Пример: аккумулятор на 60 кВт·ч и цена 5 руб/кВт·ч = 300 рублей за полный заряд.

• Что делать, если «кончился бензин»?: Разрядился в дороге? Вызывайте эвакуатор до ближайшей зарядной станции. Некоторые производители предлагают бесплатную транспортировку до зарядки.

• Рекуперация - что это?: Это система, которая превращает энергию торможения в электричество, возвращая ее в батарею, что увеличивает запас хода.

• Обслуживание электромобиля - миф или реальность?: Обслуживать нужно, но гораздо реже и дешевле, чем бензиновый. Масла, фильтры, ремни - все это отсутствует, но аккумулятор, тормоза и шины требуют внимания.

• Скорость - враг запаса хода?: Да. Высокие скорости (более 100 км/ч) заметно снижают запас хода. Рекомендуется спокойный стиль вождения и режим экономии энергии.

• Буксировка - только с эвакуатором?: Буксировать можно, но с осторожностью. Лучше обратиться к инструкции, чтобы не повредить трансмиссию. Эвакуатор - более безопасный вариант.

Напомним, ранее Toyota подвергла сомнению электромобили и спровоцировала научный отпор. Тем временем в России готовят запуск нового электромобиля Dongfeng Box с дальним пробегом.