В РФ продают ВАЗ-2106 в идеале и не очень дорого

В ходе мониторинга сайтов с объявлениями о продаже автомобилей "Российская газета" обнаружила ВАЗ-2106 в состоянии "капсулы времени". Седан выставил на реализацию частник из Нижегородской области.

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Автомобиль выпущен в 2004 году и выкрашен в редкий и сочный цвет "Океан". Родной пробег - 15 тысяч километров. Эксплуатация редкая и только летом, без перегрузов. Более того, уверяет продавец, на заднем сиденье никто никогда не сидел.

"Шестёрка" пребывает, со слов владельца, в состоянии новой, а в салоне всё ещё можно почувствовать фирменный запах "Жигулей", только что выкатившихся с конвейера.

Автомобиль был куплен новым, владелец один, а несколько записей в ПТС продавец объяснил сменой места регистрации и получением новых номерных знаков.

ВАЗ-2106 оснащен 74-сильным мотором 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП.

Обратим внимание, что выставленный на продажу автомобиль собран на "ИжАвто". Вазовский период модели - с 1976 по 2001 годы.

Цена "классики" - 385 000 рублей. Это почти в два раза меньше, чем просили в марте за аналогичную модель в плюс-минус таком же состоянии.