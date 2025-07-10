В Россию едет новый Chevrolet Suburban

На российском рынке готовится к появлению обновлённый Chevrolet Suburban 2025 года в топовой версии High Country — это представительский внедорожник с дизельным мотором, сочетающий мощность, комфорт и внушительные габариты. Первый экземпляр уже в пути и скоро будет доступен в столичных автосалонах. Начальная цена составит 14 099 000 рублей.

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Модель оснащена 3,0-литровым рядным турбодизелем Duramax на 305 лошадиных сил, который работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Такая силовая установка обеспечивает уверенное движение на любом типе покрытия, а просторный салон позволяет удобно разместить до семи пассажиров.

Версия High Country включает в себя адаптивную пневмоподвеску, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, кресла с вентиляцией, подогревом и памятью, а также премиальную акустику Bose. В салоне — кожа, панорамная крыша, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трехзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для гаджетов.

Suburban позиционируется как альтернатива Escalade для тех, кто делает ставку на дизельную тягу, практичность и проходимость, не жертвуя уровнем комфорта.

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