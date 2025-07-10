Автоэксперт предупредил об опасности вождения в град

Град может не только испортить внешний вид автомобиля, но и заметно ухудшить управляемость, поэтому непогоду лучше переждать, желательно под навесом. Такой совет в интервью RT дал руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин.

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«В пути на трассе такими местами могут стать козырьки придорожных заведений, под которыми можно аккуратно припарковаться. Также спасением могут стать посты ГИБДД, многие из которых имеют специальные навесы», — отметил он.

При этом, по его словам, не следует парковать машину у автобусных остановок, заборов и деревьев.

Сильнейший ливень с градом накрыл накануне города Московской области.

По информации Telegram-канала Baza, непогода обрушилась на Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск и другие города Подмосковья. На улицах населенных пунктов наблюдалось большое количество поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.

Ранее в Омске крупный град побил урожай.