Pagani Huayra Codalunga Speedster: длинный хвост, съёмная крыша и 7-ступенчатая МКП

Итальянская компания Pagani представила очередное произведение автомобильного искусства — суперкар Huayra Codalunga Speedster со съёмным жёстким верхом и рядом технических доработок, отличающих его от исходного купе Huayra Codalunga.

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Длиннохвостое купе Pagani Huayra Codalunga без торчащих аэродинамических элементов было представлено в июле 2022 года как последняя и наиболее эстетская производная от среднемоторного суперкара Huayra, дебютировавшего в 2011 году. В сентябре 2022 года на смену Huayra пришёл новый базовый суперкар Pagani под названием Utopia, но история Huayra на этом, как оказалось, не закончена. Вчера состоялась премьера модели Huayra Codalunga Speedster — это не просто Huayra Codalunga со съёмной крышей, а достаточно самобытный проект со множеством уникальных деталей.

Итак, Pagani Huayra Codalunga Speedster — это, по сути, двухместная тарга, съёмный жёсткий верх которой ввиду больших габаритов нужно хранить в гараже. В крыше предусмотрено смотровое окно из поликарбоната, периметр которого плавно перетекает в центральную секцию крышки моторного отсека с поперечными рёбрами. Ветровое стекло и боковые окна укорочены по сравнению с купе для получения более стремительного профиля, вдохновлённого гоночными спортпрототипами 1950-х и 1960-х. Новые двери открываются не вверх, а вбок. Нижняя часть кормы переработана: в неё врезаны два титановых выхлопных патрубка, дополняющих верхнюю керамическую четырёхстволку, считающуюся одним из главных атрибутов любого суперкара Pagani.

Силовой агрегат Pagani Huayra Codalunga Speedster позаимствовал не у исходного купе, а у более современного суперкара Utopia. 6,0-литровый битурбомотор Mercedes-AMG V12 здесь выдаёт 864 л.с. и 1100 Нм и по умолчанию состыкован с 7-ступенчатой «механикой» Xtrac, передающей всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. В виде опции предлагается роботизированная версия этой же коробки передач. Максимальная скорость Huayra Codalunga Speedster ограничена на отметке 350 км/ч, другие динамические характеристики не раскрыты.

Для салона Huayra Codalunga Speedster разработана специальная отделочная ткань с орнаментом в виде вышеупомянутой четырёхстволки выхлопа, из этой ткани сделаны вставки в кожаных креслах и дверных картах, а также набор фирменных багажных сумок и накидок для кресел. Углепластиковые секции на руле заменены аналогичными из красного дерева. Также из красного дерева выполнен набалдашник рычага МКП, выходящего из скульптурного постамента с ничем не прикрытыми тягами. Все основные переключатели выполнены из фрезерованного металла — это фирменный стиль Pagani, равно как и настоящие стрелочные приборы, напоминающие хронографы ручной работы.

Углепластиковый монокок для Huayra Codalunga Speedster был значительно модифицирован, адаптивная подвеска типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» перенастроена. В стандартное оснащение входят мощные карбон-керамические тормоза Brembo, диаметр передних тормозных дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Собственные ажурные колёса Pagani из лёгкого сплава обуты в шины Pirelli P Zero Trofeo R размерности 265/30 R 20 спереди и 355/25 R 21 сзади. Сухая масса суперкара составляет 1270 кг (на 10 кг меньше, чем у купе), габаритная длина — 4912 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1174 мм, колёсная база — 2795 мм.

Pagani выпустит всего 10 экземпляров Huayra Codalunga Speedster, поставки начнутся в 2026 году. Цена не названа, но ясно, что она огромная — для ориентира скажем, что купе Huayra Codalunga стоило от 7 млн евро.