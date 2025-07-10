Quto протестировал Geely EX5 на маршруте от Москвы до Нижнего Новгорода

«Не вздумайте! Всё закончится эвакуатором», – пугал весьма известный фанат электрического транспорта, когда редакция Quto предложила оценить идею проехать на новом Geely EX5 от Москвы до Минска. Неужели не доедем? Мы решили рискнуть, но маршрут кардинально изменили: пусть финальной точкой будет Нижний Новгород.

© Quto.ru

Марка Geely стала первым представителем «большой китайской тройки» (Geely, Chery и Haval), кто предложил россиянам чистый электрокар. Почему? Наверное, потому, что таковой просто был. В гамме «поднебесного» производителя имелся аккумуляторный кроссовер EX5, на который компания возлагает большие экспортные надежды. А тут наша публика вдруг полюбила батарейные автомобили.

К нашествию машин на новой энергии наша страна теоретически готова. Изучаешь карту расположения зарядных станций и наполняешь гордостью: да их полным-полно! Но окружающая действительность оказалась далека от картографических обещаний. Решили подзарядиться на новой трассе М-12 «Восток», а ближайшая зарядка, принадлежащая крупной нефтяной компании, отключена.

© Geely

Боязнь конкурентов? Вряд ли. Скорее, банальное русское разгильдяйство. Благо, аккумулятор нашего подопытного заряжен почти полностью, а бортовой компьютер оптимистично обещает 383 километра пробега. Прикидываем: до Владимира должно хватит точно, а там есть быстрые «розетки», которые помогут пополнить запасы энергии по тарифу 21 рубль за каждый киловатт-час.

Не будем затягивать интригу. При скорости 120-130 км/ч кроссовер дотянул до столицы 33-го региона, сохранив минимум электричества: если верить приборам, в батарее после 220 «вёрст» оставалось электричества на 53 километра. Но это – в трассовом режиме. Будешь ехать медленнее, энергия будет расходоваться менее интенсивно.

© Geely

© Geely

Зарядка, кстати, прошла без приключений. Нас пугали, что терминалы могут быть отключены, работать некорректно и тому подобное, но станция возле местной Площади Победы стабильно выдавала 400 Вольт, 196 Ампер и 77,5 киловатт. С 9% до 100% электрокар удалось зарядить за 55 минут. (По меркам бензиновых аналогов, конечно, целая вечность...)

Кстати, любопытно, что станции зарядки – этакие филиалы некоего клуба фанатов электромобилизма. Обратите внимание: двое-трое владельцев электрокаров всегда стоят возле своих вольт-амперных автомобилей, потягивая кофе, а попутно обсуждая «зелёную» повестку: пробеги машин, проблемы инфраструктуры, новинки мирового автопрома.

250 километров, что отделяют Владимир от Нижнего, дались сильно проще: выбираешь автопоезд побыстрее, включаешь адаптивный круиз-контроль и неспешно катишь за грузовым «спонсором» со скоростью около 100 км/ч. Расход энергии стал существенно ниже! За крышкой багажника 250 пройденных километров, а бортовой ассистент уверяет, что машина якобы готова отмахать ещё сто.

© Наталья Соболева

© Наталья Соболева

В общем, это тот случай, когда тише едешь – дальше будешь. В городе, где максимально эффективно работает рекуперация, Geely EX5 держится настоящим молодцом! Паспортные 425 километров вполне достижимы. По пути удалось встретить новоиспечённого владельца такой машины, который уверяет: в холмистом Нижнем Новгороде удаётся без особых проблем преодолевать порядка 500 километров.

Кстати, коммерческими зарядками этот человек не пользуется вовсе, хотя домашняя выдаёт скромные 2 киловатта. ННо даже 10-12 часов возле бытовой розетки достаточно, чтобы запасти больше 20 киловатт-часов. А это – гарантированные полторы сотни «вёрст»! Для дальних путешествий владелец батарейного кроссовера использует старый дизельный внедорожник.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

Что касается техники, то EX5 построен на модульной платформе GEA. Пока существует только одна переднеприводная версия, чей электромотор выдаёт 218 л.с. и 320 Нм. Литий-железо-фосфатная батарея Short Blade имеет ёмкость 60,2 кВт·ч. В российской спецификации установлен европейский зарядный разъем CCS2/Type 2, позволяющий «брать» 100 киловатт постоянного тока. Максимальная скорость — 175 км/ч, а разгон до «сотни» – 6,9 секунды.

Из очевидных плюсов стоит отметить наличие полноценного зимнего пакета, русифицированный головной помощник и без преувеличения идеальную эргономику. Продолжает список достоинств классный массаж: на третьей скорости режим «кошачьи лапки» правильнее назвать «тигриными лапищами».

И, конечно, мы обязаны похвалить роскошные шестислойные кресла «нулевой гравитации». Ну, почему никто не другой не сделал ничего похожего? А если включить правильную музыку через 16 динамиков киловаттной акустики Flyme Sound, то можно познать дзен. Пожелание лишь одно: интеллектуальный круиз-контроль должен работать чуть менее нервно.

© Geely

Удивительно, что автомобиль массовой марки оставил после себя «премиальные» впечатления. Качественный интерьер поддерживают ездовые характеристики: бодрый разгон, приятная управляемость, плюс крайне собранная работа подвески (последняя уверенно сглатывает неровности любого калибра, провоцируя некоторое лихачество).

Правда, некоторые уверяют, что зимой салон этой модели прогревается неоправданно долго. Но это нам удастся проверить минимум через полгода... А пока перед нами, пожалуй, первый автомобиль, к которому совершенно не хочется придираться. И этот автомобиль – электрический. Никогда бы не поверили...

P.S. Автор этих строк – участник первого кругосветного тура на электрическом автомобиле. Со скоростью 55 км/ч и массой остановок для подзарядки аккумулятора от бытовых розеток на хэтчбеке Citroen C-Zero путь от Нижнего Новгорода до Владимира мы проделали за 14 часов. Это был сентябрь 2012 года. Как все изменилось...