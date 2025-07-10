Дилеры рассказали, как складывается цена китайской машины в РФ

Цена состоит на 35% из стоимости самого автомобиля, пошлины и сборы составляют около 40%, остальное – доставка и маржа продавцов.

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Анализ стоимости китайской модели Jetta VA3, цена которой превышает 2,5 млн рублей, показал, что себестоимость автомобиля составляет лишь 900 тыс. рублей. Существенная часть цены, более 1 млн рублей, формируется за счет коммерческого утилизационного сбора, таможенных платежей, НДС и акциза.

Совокупная прибыль дилера и дистрибьютора составляет 280 тыс. рублей, а расходы на транспортировку достигают 350 тыс. рублей. Об этом написал «Прайм».

Утилизационный сбор представляет собой обязательный платеж для производителей и импортеров, предназначенный для финансирования последующей утилизации транспортных средств. Оплата производится за каждый произведенный или импортированный в Россию автомобиль.

Для физических лиц, ввозящих новые автомобили для личного использования, утилизационный сбор составляет 3,4 тыс. рублей для машин возрастом до трех лет и с объемом двигателя до трех литров, и 5,2 тыс. рублей для автомобилей старше трех лет.

Базовая ставка утилизационного сбора равна 20 тыс. рублей. Юридические лица обязаны уплачивать утилизационный сбор в размере не менее 150,2 тыс. рублей за новые автомобили (до трех лет) и 383,4 тыс. рублей за автомобили с пробегом старше трех лет. Акциз, в свою очередь, выполняет функцию косвенного налога, направленного на регулирование спроса на рынке.

Сообщалось, что китайский автопроизводитель Soueast начал продажи в Марокко и Ливии.

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