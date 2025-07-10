Стало известно самое уязвимое место стареющих машин

В этом году россияне стали чаще ремонтировать аккумуляторные батареи и проводку автомобилей, пишут «Известия» со ссылкой на автосервисы.

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Согласно материалу, средний срок эксплуатации авто в РФ стремительно растет (сейчас достиг 14 лет), а на станции техобслуживания все чаще обращаются владельцы возрастных машин.

По словам автоэксперта компании Tamashi Константина Ожогина, растет количество обращений в сервисы по поводу капитального вмешательства.

«Особым спросом пользуются работы по восстановлению подвески, рулевого управления, топливной системы и, прежде всего, кузова. При этом из-за дефицита оригинальных деталей мастерам приходится не менять, а восстанавливать поврежденные элементы», — отметит эксперт.

До этого руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Козловский рассказал «Газете.Ru», что среди самых критичных поломок машины — проблемы с тормозной системой, рулевым управлением и трансмиссией. Он предупредил, что нельзя оставлять без внимания неполадки генератора, аккумуляторной батареи и питающих проводов. Это не только приводит к серьезным поломкам, но и увеличивает риск возгорания машины.

Ранее были названы пять признаков того, что пора менять аккумулятор в автомобиле.