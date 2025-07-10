Стоит ли покупать у дилера демонстрационный автомобиль со скидкой

Стоит ли рассматривать приобретение выставочного автомобиля у дилера? Такая машина, конечно, лишена защитных пленок на пластике, у нее есть мелкие царапины. Сиденья могут быть потертыми, особенно в случае с автомобилями китайского производства. Фиксаторы дверей утрачивают первоначальную эластичность, а резиновые уплотнители изнашиваются из-за частого открывания. Аккумулятор, скорее всего, потребует замены. Кузов и фары покрыты слоем полиролей.

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Автоэксперт и мастер-приемщик автосервиса "РемАрт" Максим Затимов рекомендует тщательно взвесить такое предложение, сообщает портал "Автовзгляд".

При наличии значительной скидки стоит задуматься и все посчитать. Если автомобиль нравится и цена устраивает, а устранение дефектов, возникших из-за длительного пребывания в роли выставочного образца, сегодня вполне доступно, то это хорошее предложение. Это все еще новый автомобиль без пробега, а все недостатки легко устраняются в детейлинг-центре.

В случае серьезных поломок или повреждений, можно обратиться к авторазборке, где представлены автомобили текущих поколений с небольшим пробегом. Руль или пластиковую накладку можно найти в идеальном состоянии. Однако следует избегать автомобилей, использовавшихся для тест-драйвов, так как они могли быть повреждены или ненадлежащим образом эксплуатировались.

Приобретение выставочного экземпляра с хорошей скидкой - это совсем другое дело, и его стоит обдумать. Решающим фактором является цена. Если разница с новым автомобилем существенна (например, несколько сотен тысяч рублей), то почему бы и нет. Если же скидка незначительна, то лучше отказаться от такого варианта.