Мишустин поручил скооперировать производителей в автопроме

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам ряд указаний для доработки Стратегии развития автомобильной промышленности страны.

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Меры государственной поддержки, которые получают предприятия, будут сформированы для основных сегментов автотранспортных средств. Одновременно предстоит определить условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, перспективы поставок на экспорт.

Как и в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, в стратегии предусмотрят создание технологической карты кооперации производителей транспортных средств, автокомпонентов и материалов, разработчиков программного обеспечения. Также Мишустин поручил учесть необходимость установления правовых основ института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики.