Мишустин поручил скооперировать производителей в автопроме
Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам ряд указаний для доработки Стратегии развития автомобильной промышленности страны.
Меры государственной поддержки, которые получают предприятия, будут сформированы для основных сегментов автотранспортных средств. Одновременно предстоит определить условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, перспективы поставок на экспорт.
Как и в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, в стратегии предусмотрят создание технологической карты кооперации производителей транспортных средств, автокомпонентов и материалов, разработчиков программного обеспечения. Также Мишустин поручил учесть необходимость установления правовых основ института главных конструкторов, имея в виду их участие в формировании технологической политики.