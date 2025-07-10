Автоэксперт рассказал об эффективности запрета езды на электросамокатах в центре

Автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя предложение об ограничении скорости или полном запрете движения электросамокатов на узких тротуарах и оживлённых улицах Москвы, рассказал в беседе с RT, что подобный запрет уже действует в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге постановление губернатора о запрете езды на электросамокатах в центре города вступило в силу с 1 июля.

«В центре электросамокатов почти нет, есть отдельные нарушители, но их ловят, и это всё на уровне договорённостей между комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями», — отметил эксперт.

Ранее российский сенатор Артём Шейкин выступил с предложением об ограничении скорости или полном запрете движения электросамокатов на узких тротуарах и оживлённых улицах Москвы.