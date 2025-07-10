В РФ готовы тратить на покупку машины на треть больше, чем год назад

Это на 35 процентов больше, чем годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «СберСтрахования». В нем приняли участие восемь тысяч человек из 37 городов России. Большинство (80 процентов) из тех, кто собирается менять авто, планируют покупку подержанного. В среднем они рассчитывают потратить 762 тысячи рублей.

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Купить новый автомобиль готовы только 12 процентов респондентов. Сумма, которую они собираются потратить, намного выше — 2,1 миллиона рублей в среднем.

Что касается марок, то 16 процентов россиян присматриваются к Lada. Второе место разделили Toyota и Kia с восемью процентами голосов у каждой, а третье — Renault и Hyundai с семью процентами.

Для большинства (64 процентов) потенциальных покупателей важнее всего в автомобиле соотношение цены и качества. Мощность двигателя оказалась на втором месте (38 процентов), практичность и удобство — на третьем (21 процент)

Почти половина опрошенных, которые планируют сменить машину в ближайшие полгода, ездят на нынешней уже 7–10 лет. Почти четверть не меняли автомобиль 11–15 лет, еще 13 процентов — более 16-ти. Раз в четыре-пять лет покупают машину 12 процентов участников исследования, а раз в один-три года — только два процента.

Между тем россиян хотят стимулировать менять автомобили чаще с помощью нового налога. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разработала законопроект, который введет повышенный транспортный налог на машины старше 15 лет. Также обязательным для них станет техосмотр два раза в год.