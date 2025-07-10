Самый массовый автобус СССР: как его приблизили к народу

Эксперт «За рулем» сравнил конструкции автобусов ПАЗ‑672 и ПАЗ‑652

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Производство первого бескапотного автобуса ПАЗ‑652 в Павлове-на-Оке начали в 1958 году.

Уже в 1963‑м машину модернизировали. Обновленный ПАЗ‑652Б получил усиленные кузов и переднюю подвеску. А в 1967 году завод начал переход на выпуск новой модели ПАЗ‑672.

Полностью эта машина вытеснила с конвейера прежнюю в 1968‑м. ПАЗ‑672 выпускали почти два десятилетия.

ПАЗ‑652 в конце 1950‑х – начале 1960‑х годов выглядел гармонично и вполне современно.

Длина 7150 мм

Колесная база 3600 мм

Снаряженная масса 4200 кг

Число мест для сидения 23

Общая вместимость 42

Двигатель автобуса ПАЗ‑652 рядный, шестицилиндровый, нижнеклапанный

Рабочий объем 3,48 л (82×110 мм)

Степень сжатия 6,2

Мощность 90 л. с при 3600 об/мин.

Коробка передач от ГАЗ‑51, четырехступенчатая (6,40/3,09/1,69/1,0).

В основе двигателя лежала довоенная конструкция ГАЗ‑11 – доработанный агрегат Dodge конца 1930‑х годов. Даже в максимально форсированном варианте такой мотор для автобуса был маломощным. Коробка передач не имела синхронизаторов.

ПАЗ‑672 по сравнению с предшественником изменился мало. Боковые панели кузова лишили ребер жесткости, переделали решетки радиатора, установили дополнительные противотуманные фары. В конце 1970‑х, тем более в 1980‑х годах, ПАЗ‑672 выглядел уже архаично.

Длина 7200 мм

Колесная база 3600 мм

Снаряженная масса 4695 мм

Число мест для сидения 23

Общая вместимость 45

Двигатель автобуса ПАЗ‑672 V8, верхнеклапанный

Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм)

Степень сжатия 6,7

Мощность 115 л. с. при 3600 об/мин

Коробка передач от ГАЗ‑53, четырехступенчатая (6,48/3,09/1,71/1,00), с синхронизаторами на двух высших передачах.

Новый современный двигатель улучшил динамику и в паре с более совершенной коробкой передач упростил управление.

Конструкция кузова, разработанного для ­ПАЗ-652, не изменилась. Новый ПАЗ‑672, как и предшественник, имел мощную несущую основу, к которой крепили агрегаты и каркас кузова.

Агрегатная база

ПАЗ‑672, по сравнению с предшественником ПАЗ‑65Б, внешне изменился мало, но получил существенные обновления. Машину оснастили более мощным и надежным двигателем, иной коробкой передач и более эффективными и надежными тормозами.

Именно такой ПАЗ‑672 в разных версиях выпускали два десятилетия, и в эти годы он стал самым массовым автобусом СССР.