Самый массовый автобус СССР: как его приблизили к народу

За рулем

Эксперт «За рулем» сравнил конструкции автобусов ПАЗ‑672 и ПАЗ‑652

Самый массовый автобус СССР: как его приблизили к народу
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Производство первого бескапотного автобуса ПАЗ‑652 в Павлове-на-Оке начали в 1958 году.

Уже в 1963‑м машину модернизировали. Обновленный ПАЗ‑652Б получил усиленные кузов и переднюю подвеску. А в 1967 году завод начал переход на выпуск новой модели ПАЗ‑672.

Полностью эта машина вытеснила с конвейера прежнюю в 1968‑м. ПАЗ‑672 выпускали почти два десятилетия.

ПАЗ‑652 в конце 1950‑х – начале 1960‑х годов выглядел гармонично и вполне современно.

  • Длина 7150 мм
  • Колесная база 3600 мм
  • Снаряженная масса 4200 кг
  • Число мест для сидения 23
  • Общая вместимость 42
  • Двигатель автобуса ПАЗ‑652 рядный, шестицилиндровый, нижнеклапанный
  • Рабочий объем 3,48 л (82×110 мм)
  • Степень сжатия 6,2
  • Мощность 90 л. с при 3600 об/мин.
  • Коробка передач от ГАЗ‑51, четырехступенчатая (6,40/3,09/1,69/1,0).

В основе двигателя лежала довоенная конструкция ГАЗ‑11 – доработанный агрегат Dodge конца 1930‑х годов. Даже в максимально форсированном варианте такой мотор для автобуса был маломощным. Коробка передач не имела синхронизаторов.

ПАЗ‑672 по сравнению с предшественником изменился мало. Боковые панели кузова лишили ребер жесткости, переделали решетки радиатора, установили дополнительные противотуманные фары. В конце 1970‑х, тем более в 1980‑х годах, ПАЗ‑672 выглядел уже архаично.

  • Длина 7200 мм
  • Колесная база 3600 мм
  • Снаряженная масса 4695 мм
  • Число мест для сидения 23
  • Общая вместимость 45
  • Двигатель автобуса ПАЗ‑672 V8, верхнеклапанный
  • Рабочий объем 4,25 л (92×80 мм)
  • Степень сжатия 6,7
  • Мощность 115 л. с. при 3600 об/мин
  • Коробка передач от ГАЗ‑53, четырехступенчатая (6,48/3,09/1,71/1,00), с синхронизаторами на двух высших передачах.

Новый современный двигатель улучшил динамику и в паре с более совершенной коробкой передач упростил управление.

Конструкция кузова, разработанного для ­ПАЗ-652, не изменилась. Новый ПАЗ‑672, как и предшественник, имел мощную несущую основу, к которой крепили агрегаты и каркас кузова.

Агрегатная база

ПАЗ‑672, по сравнению с предшественником ПАЗ‑65Б, внешне изменился мало, но получил существенные обновления. Машину оснастили более мощным и надежным двигателем, иной коробкой передач и более эффективными и надежными тормозами.

Именно такой ПАЗ‑672 в разных версиях выпускали два десятилетия, и в эти годы он стал самым массовым автобусом СССР.