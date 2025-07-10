Для чего нужны перчатки за рулем

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал в беседе с RT, в чём состоит практическая польза использования перчаток за рулём.

© соцсети

Перчатки за рулём — это не только стиль, но и вполне практичная вещь, заметил он.

«Они улучшают сцепление с рулём, особенно в жару, когда ладони могут потеть, и в холод, когда сам руль становится скользким или ледяным», — рассказал эксперт.

А в долгой дороге перчатки снижают усталость рук, защищают кожу от мозолей и натираний, пояснил он.

«Также они помогают сохранить обивку руля в хорошем состоянии, особенно если он кожаный. Ну, и у спортивных водителей перчатки ещё повышают чувствительность к рулю, особенно на тонком спортивном ободе», — отметил Шкуматов.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, грозит ли водителю штраф за перекус за рулём.