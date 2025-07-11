Китайские бренды захватили 74% рынка новых мотоциклов в России

За первые шесть месяцев текущего года продано 28 512 новых мотоциклов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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В марочном рейтинге первая позиция по-прежнему принадлежит Regulmoto, доля которого составляет 20%. За полгода в России было продано 5 708 единиц бренда. На втором месте — Racer с результатом 2 516 мотоциклов. Третье место у Motoland (2 406 единиц). В «пятёрку» также вошли Voge (1 904) и Kayo (1 466).

Эксперты отмечают доминирование китайской мототехники, на которую пришлось 73,6% всех продаж. Индийские бренды заняли второе место (6,5%), а российские — третье (4,7%). Доли американских и японских марок составили 3,7% и 3,6% соответственно.

Среди моделей лидирует Motoland XF300 (1 774). За ним следуют Racer RC300 (1 246), Regulmoto Sport (1 129), Racer RC250 (577) и Voge DS (568).

Положительная динамика сохранилась и в минувшем июне. Продажи новых мотоциклов в стране выросли на 5,4% по сравнению с июнем 2024 года, достигнув отметки в 7 229 единиц.