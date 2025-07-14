Как выбрать правильный гараж

Автоэксперты рассказали о том, как правильно проверить гараж перед покупкой и стоит ли приобретать его без документов.

Перед покупкой гаража необходимо обязательно проверить документы и убедиться, что у собственника есть все права на имущество. Только после этого можно приступать к составлению и подписанию договора купле-продажи. В нем нужно указать условия сделки: предмет, цену объекта, порядок оплаты. Договор должен быть подписан обеими сторонами.

Далее можно переходить к регистрации права собственности. Для этого необходимо заплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей. Подать документы можно через «Госуслуги или МФЦ. В случае положительного решения по заявке, покупатель получит свежую выписку из ЕГРН, в которой будет указан как новый собственник гаража.

Если у продавца отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на гараж, процесс регистрации усложнится. Без права собственности Росреестр не зарегистрирует сделку купли-продажи. Продавцу сначала нужно получить право собственности на участок под гаражом или оформить его в долгосрочную аренду, а затем регистрировать сам гараж.

Продавцу перед покупкой рекомендуют провести тщательную проверку. Выяснить, нет ли у продавца проблем с законом на сайтах судов и Федеральной службы судебных приставов по его ФИО.

Важно, удостовериться, что продавец — единственный собственник гаража. Для этого запросить свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН.

Стоит проверить документы на землю под гаражом. Гаражное помещение может находиться на арендованной земле или в собственности. Убедиться, что участок оформлен надлежащим образом и соответствует нормам, а также нет ли по нему долгов по взносам, налогам и коммунальным платежам. Не будет лишним проверить, не попадает ли гараж под снос. Эту информацию можно уточнить в местной администрации, сообщает Autonews.ru.

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