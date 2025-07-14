Автолюбителей предупредили об опасности при перевозке животных в машине

Не стоит позволять домашним питомцам свободно передвигаться по салону автомобиля во время движения, поскольку даже спокойно спящее на заднем сидении животное при резком маневрировании может запаниковать — начать метаться по салону, загораживая обзор или перекрыв органы управления. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин.

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«Более того, собака весом 20-30 кг, спокойно отдыхающая на заднем сиденье, при столкновении на скорости превращается в пушечный снаряд, сводя на нет все системы активной безопасности в автомобиле, создавая угрозу жизни водителю и переднему пассажиру», — отметил эксперт.

Он посоветовал приучить питомца к переноске или клетке, выбор которых сегодня довольно велик.

До этого эксперты рассказали, как ездить на машине в жару, не причинив вреда ни себе, ни транспортному средству. Перед поездкой, особенно если автомобиль стоял на солнце, специалисты советуют выпустить из салона горячий воздух, открыв все окна и двери. Кондиционер при этом не стоит сразу включать на низкие температуры, а охлаждать салон постепенно.

Что касается технической части — перед поездкой важно проверить уровень жидкости в системе охлаждения двигателя, заряд аккумулятора и состояние резиновых деталей, поскольку из-за жаркой погоды они могут быстрее изнашиваться.

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