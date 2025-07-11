Эксперты рассказали о причинах возгорания старых иномарок

В Москве 8 июля на одной из парковок в районе Бескудниково произошло возгорание старого автомобиля Ford Taurus. Пожар охватил 9 машин, общая площадь составила 40 квадратных метров. Ford Taurus выгорел полностью, восемь соседних автомобилей получили серьёзные повреждения. По предварительной информации, причиной послужило короткое замыкание электропроводки.

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Подобные инциденты с самовозгоранием старых автомобилей, в том числе во время движения, происходят регулярно, в том числе несколько раз в год в Лефортовском тоннеле.

Среди основных факторов риска для старых иномарок (в особенности 80-90-х годов выпуска) эксперт по подбору и обслуживанию подержанных автомобилей Алексей Островский называет сложную электропроводку. Старение изоляции в толстых жгутах проводов повышает вероятность короткого замыкания. Износ топливной системы также повышает риски. Деградация резиновых шлангов и патрубков в системах впрыска топлива высокого давления может привести к утечкам топлива.

Корректно обслуживаемая старая техника не более пожароопасна, чем современная, говорит эксперт. Однако отмечает, что в России крайне мало старых иномарок, обслуживаемых строго по регламенту на протяжении всего срока эксплуатации. Большинство таких автомобилей были импортированы подержанными и обслуживались несистемно.

Для снижения риска возгорания при покупке «возрастной» иномарки нужно провести ревизию и обязательную замену топливных шлангов, внимательно проверить все возможные места утечек топлива, включая пластиковые элементы системы питания, а также провести профессиональную диагностику электропроводки с удалением нештатных сигнализаций и устройств.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин связывает подобные инциденты с отсутствием эффективной системы регулярного технического контроля за состоянием автопарка в России. Поскольку техосмотр для личного транспорта проводится только при регистрационных действиях, владелец самостоятельно несёт ответственность за техническое состояние автомобиля.

Дополнительно отмечается сокращение числа специализированных сервисов, способных грамотно обслуживать старые иномарки, особенно в Москве, что усложняет диагностику и ремонт.