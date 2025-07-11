Песков объяснил наличие импортных запчастей в российских автомобилях

В автомобилях отечественного производства сейчас велика доля импортных запчастей - российские аналоги будут гораздо дороже из-за разницы в объемах производства. Такое объяснение в интервью журналу "Эксперт" дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика", - констатировал представитель Кремля.

И связано это с тем, что производство ряда деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым, пояснил он.

"В мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год", - продолжил Песков.

При этом российские компании могут делать несколько сотен тысяч этих деталей, но они будут в несколько раз дороже, отметил он.