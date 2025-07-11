В РФ продают Toyota Corolla по цене Vesta

В ходе регулярного мониторинга классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже в Кургане "капсулу времени" - 14-летнюю Toyota Corolla с минимальным пробегом и единственным владельцем по ПТС. Продавец просит за авто сумму, сопоставимую с ценой новой Lada Vesta в топовой версии.

© Toyota

Toyota Corolla черного цвета была выпущена в 2011 году, с тех пор на автомобиле накатали только 4 тысячи километров. Все кузовные элементы, салон, агрегатная часть - все находится практически в первозданном состоянии. Владелец отметил, что в салоне все еще присутствует тот самый запах нового автомобиля.

Также продавец подчеркивает, что Toyota Corolla японской сборки и была куплена у официального дилера в феврале 2012 года.

Авто укомплектован 124-сильным мотором 1.6 и автоматической коробкой передач. Опциональный состав не уточняется, но есть тканевый салон, штатная магнитола, подогрев передних сидений, кондиционер, рулевое колесо с регулировкой громкости, кресло водителя с регулировкой по высоте, электростеклоподъемники, шины Yokohama размерностью 205/55 R16 на литых дисках.

Цена курганской "капсулы времени" - 2 000 000 рублей.

Практически за аналогичную сумму - 1 966 000 рублей - в РФ представлена новая Lada Vesta в топ-версии Techno "24, оснащенная 122-сильным мотором 1.8 в паре с китайским вариатором. Удлиненная версия "Весты" с улучшенной отделкой под названием Lada Aura стоит и того больше - от 2,6 млн рублей (без учета акций и спецпредложений). Но стоит отметить, что "Аура" играет по простору в салоне уже в более высокой лиге.

Накануне "РГ" рассказывала, что россияне по-прежнему любят Toyota: на автомобили этой марки приходится значительная доля в объеме параллельного импорта.