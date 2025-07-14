Nissan Kicks против Lada Vesta: неожиданное сравнение цен и комплектаций

Когда речь заходит о кроссоверах Nissan, россияне обычно вспоминают Qashqai и X-Trail, которые долгое время собирали в Санкт-Петербурге, и которые были среди самых популярных SUV на рынке. Теперь в продаже появился и Nissan Kicks — цена на него стартует с 1,9 млн рублей.

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Для сравнения: топовая LADA Vesta Techno с вариатором и 122-сильным двигателем обойдётся дороже — 1 960 000 рублей, а Vesta SW Cross в аналогичной комплектации стоит минимум 2 197 000 рублей. За 1,9 млн рублей Kicks можно заказать через компании из Иркутска и Владивостока — в этих вариантах он идёт в базовой комплектации: с простым мультирулём, упрощённой мультимедиа, но с камерой заднего вида, 17-дюймовыми литыми дисками, цифровым дисплеем приборной панели, кондиционером и электронным ручником.

Другая компания из Владивостока предлагает Kicks за 1 965 000 рублей, а в Москве модель уже доступна в топовой версии — за 2 650 000 рублей. В этом исполнении кроссовер оснащён кожаным рулём, кожаным салоном, камерами кругового обзора, парктрониками, круиз-контролем, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, панорамной крышей с люком, кнопкой запуска двигателя, фронтальной камерой и датчиками давления в шинах.

Все версии комплектуются одним мотором — простым и надёжным 1,6-литровым атмосферником на 124 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом.

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