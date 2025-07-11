В России зимние шины подорожали на 13%

За последний год стоимость зимних покрышек брендов, которые не относятся к премиальным, значительно увеличилась. Так, по данным маркетингового агентства НАПИ, с июня 2024 по июнь 2025 года они подорожали на 13,3%. При этом «лето» за тот же период стало дороже на 2,6%.

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По данным аналитиков, средняя стоимость одной зимней шины для легковых автомобилей увеличилась с 8,7 тысячи рублей до 9,8 тысячи рублей.

Одна летняя покрышка в прошлом году стоила 9,8 тысячи, сейчас же средняя цена увеличилась до 10,1 тысячи рублей. Одновременно уточняется, что в феврале колёса стоили 10,7 тысячи рублей, а весной — 10,4 тысячи рублей, но после завершения сезона шиномонтажа они начали снижаться.

Ранее сообщалось, что марка Ikon представила флагманские шины Autograph Ice 10 и Autograph Snow 5. Напомним, что шинный завод во Всеволожске весной 2023 года перешёл под контроль российской «Татнефти» от финской Nokian Tyres, попутно сменив название на Ikon Tyres. Как уверяет пресс-служба компании, на предприятии удалось сохранить производственные процессы, оригинальные технологии, а также команду профессионалов, плюс создать новый департамент разработки.