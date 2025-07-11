Как неправильный бензин может навредить машине

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что неправильный бензин может навредить машине.

«Если залить 92-й в двигатель, рассчитанный на 95-й бензин, то это приведёт к детонации двигателя. А это, в свою очередь, приведёт к разбалансировке узлов и агрегатов и к дальнейшей поломке», — заявил он в беседе с aif.ru.

По его словам, если залить АИ-95 в машину, рассчитанную на АИ-92, то в двигателе образуется много лишнего нагара, что также вредно для авто.

«Например, могут залипнуть клапаны, особенно зимой», — предупредил Канаев.

Как добавил эксперт, многие современные иномарки имеют систему, автоматически подстраивающуюся под тип залитого топлива.

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