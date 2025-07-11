Почему немецкие автогиганты терпят крах на китайском рынке

Европейские автоконцерны столкнулись с кризисом на рынке Китая, так как сами китайцы предпочитают покупать машины местных брендов, а правительство Поднебесной активно продвигает «зеленую повестку», рассказали опрошенные НСН эксперты.

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Европейские автобренды столкнутся с еще большими проблемами, если вырастут пошлины на импорт машин в Европу и США, ведь тогда автомобили европейских брендов, собранные в Китае, станут иностранной продукцией, сказал в эфире НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Немецкий автогигант Volkswagen впервые закрывает завод в Китае на фоне возросшей конкуренции на рынке, пишет газета Handelsblatt. Причиной закрытия завода называются логистические сложности: предприятие расположено в промышленной зоне поблизости от центра города, что осложняет его реконструкцию. Производство перенесут на завод в соседнем Ичжэне. Хайцеэр усомнился, что дело только в логистике.

«Это совокупность причин, логистические проблемы тоже имеют место быть. Не все так идеально, как говорит Volkswagen. Сложности с производством в Китае начнут испытывать те автомобильные бренды, которые импортируются в страны Европы или Америки. Если пошлины поднимут, то такие авто станут фактически иностранной продукцией, несмотря на то, что это европейские бренды. В таком случае производители начнут конкурировать сами с собой. И Volkswagen, и Skoda, и Mercedes, производящиеся в Китае, будут слишком дорогими для европейцев», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в Китае активно продвигается «зеленая повестка», из-за этого жители Поднебесной могут не очень активно приобретать автомобили с ДВС.

«Кроме того, те машины с двигателями внутреннего сгорания, которые производятся в Китае и были рассчитаны на рынок Китая, могут быть не так востребованы, как электрические машины, потому что внутри Китая максимально насаждается та самая «зеленая повестка». Однако говорить о том, что европейские автобренды как-то проигрывают «китайцам», пока не приходится. На европейском и американском рынках старые производители по-прежнему в приоритете», - отметил эксперт.

В свою очередь автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что европейские производители столкнулись с кризисом на рынке Китая.

«Сейчас у всех европейских производителей, которые очень хорошо себя чувствовали в Китае на протяжении десятилетий, кризис: продажи падают абсолютно у всех. Я знаю, что проблемы есть и у Porsche, и у Volkswagen, и у Mercedes. Сейчас сами китайцы покупают автомобили местных марок, они их распробовали, оценили и поняли, что это интересно», - добавил Моржаретто.

Ранее производство легковых автомобилей в половине стран Европы упало до минимумов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».