Какие яркие автомобили Fiat можно купить в РФ

Какие яркие автомобили FIAT могут купить россияне
11 июля культовой итальянской марке FIAT, название которой расшифровывается как Fabbrica Italiana Automobili Torino, исполняется 126 лет. За это время компания выпускала даже самолеты и танки, а международная награда «Европейский автомобиль года» доставалась моделям бренда 9 раз. Для сравнения — автомобили Mercedes-Benz и Jaguar были удостоены такой чести всего по одному разу. В этом материале редакция Quto и специалисты Авито Авто собрали подборку самых эффектных моделей марки, представленных на платформе.
FIAT Coupe, 1998 г.в., 290 000 ₽
Открывает подборку серебристый FIAT Coupe 1998 года выпуска. В движение его приводит 5-цилиндровый турбированный двигатель объемом 2 литра, который работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.
До 100 км/ч модель разгоняется за 6,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 250 км/ч. С такими характеристиками машина практически не уступает современным автомобилям, несмотря на возраст.
Над экстерьером автомобиля работал американский дизайнер Крис Бэнгл, а над оформлением салона – ателье Pininfarina, известное дизайн-проектами для брендов Ferrari, Bentley, Mercedes-Benz и т.д.
Автомобиль выделяется за счет низкой посадки в сочетании с покатой крышей и крупными колёсными арками. Также у модели необычные, встроенные в капот, фары, которые находятся на одном уровне с поверхностью кузова. Это придает автомобилю обтекаемый внешний вид.
FIAT 500, 2012 г.в., 1 349 000 ₽
Следующий автомобиль в подборке – хэтчбек FIAT 500 2012 года выпуска. На площадке представлена модель из особой серии, созданной в честь 150-летия объединения Италии и 90-летия с момента основания бренда Gucci.
Уникальный дизайн машины разрабатывался креативным директором Gucci Фридой Джаннини совместно с инженерной группой FIAT и агентством Independent Ideas Лапо Элканна. Чёрный с золотистым отливом кузов модели обрамляют фирменные зелёно-красные полосы дома Gucci. Такой же рисунок заметен на ремнях безопасности, кожаных сиденьях и дисках колёс.
Под капотом прячется 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с., который позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 10,5 секунды и достигать 182 км/ч.
FIAT 124 Spider Abarth, 2017 г.в., 2 740 000 ₽
Завершает подборку стильный родстер FIAT 124 Spider Abarth 2017 года выпуска. Он оснащён 4-цилиндровым турбированным двигателем с системой Multiair, которая предназначена для управления впускными клапанами бензинового мотора.
До «сотни» автомобиль разгоняется за 6,8 секунды и достигает максимальной скорости 232 км/ч. В машине установлена тормозная система от итальянского производителя Brembo, которая обеспечивает быстрый отклик и минимальный тормозной путь.
Помимо неплохих характеристик, автомобиль привлекает внимание изящным дизайном и элегантным двухцветным окрасом: чёрный кузов гармонично сочетается с красными элементами, включая нижнюю часть переднего бампера.