Какие яркие автомобили Fiat можно купить в РФ

11 июля культовой итальянской марке FIAT, название которой расшифровывается как Fabbrica Italiana Automobili Torino, исполняется 126 лет. За это время компания выпускала даже самолеты и танки, а международная награда «Европейский автомобиль года» доставалась моделям бренда 9 раз. Для сравнения — автомобили Mercedes-Benz и Jaguar были удостоены такой чести всего по одному разу. В этом материале редакция Quto и специалисты Авито Авто собрали подборку самых эффектных моделей марки, представленных на платформе.

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FIAT Coupe, 1998 г.в., 290 000 ₽

Открывает подборку серебристый FIAT Coupe 1998 года выпуска. В движение его приводит 5-цилиндровый турбированный двигатель объемом 2 литра, который работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

До 100 км/ч модель разгоняется за 6,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 250 км/ч. С такими характеристиками машина практически не уступает современным автомобилям, несмотря на возраст.

© Fiat

Над экстерьером автомобиля работал американский дизайнер Крис Бэнгл, а над оформлением салона – ателье Pininfarina, известное дизайн-проектами для брендов Ferrari, Bentley, Mercedes-Benz и т.д.

Автомобиль выделяется за счет низкой посадки в сочетании с покатой крышей и крупными колёсными арками. Также у модели необычные, встроенные в капот, фары, которые находятся на одном уровне с поверхностью кузова. Это придает автомобилю обтекаемый внешний вид.

FIAT 500, 2012 г.в., 1 349 000 ₽

Следующий автомобиль в подборке – хэтчбек FIAT 500 2012 года выпуска. На площадке представлена модель из особой серии, созданной в честь 150-летия объединения Италии и 90-летия с момента основания бренда Gucci.

© Fiat

Уникальный дизайн машины разрабатывался креативным директором Gucci Фридой Джаннини совместно с инженерной группой FIAT и агентством Independent Ideas Лапо Элканна. Чёрный с золотистым отливом кузов модели обрамляют фирменные зелёно-красные полосы дома Gucci. Такой же рисунок заметен на ремнях безопасности, кожаных сиденьях и дисках колёс.

Под капотом прячется 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с., который позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 10,5 секунды и достигать 182 км/ч.

FIAT 124 Spider Abarth, 2017 г.в., 2 740 000 ₽

Завершает подборку стильный родстер FIAT 124 Spider Abarth 2017 года выпуска. Он оснащён 4-цилиндровым турбированным двигателем с системой Multiair, которая предназначена для управления впускными клапанами бензинового мотора.

© Fiat

До «сотни» автомобиль разгоняется за 6,8 секунды и достигает максимальной скорости 232 км/ч. В машине установлена тормозная система от итальянского производителя Brembo, которая обеспечивает быстрый отклик и минимальный тормозной путь.

Помимо неплохих характеристик, автомобиль привлекает внимание изящным дизайном и элегантным двухцветным окрасом: чёрный кузов гармонично сочетается с красными элементами, включая нижнюю часть переднего бампера.