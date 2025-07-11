ГАИ усиливает контроль за перевозкой пассажиров под градусом

Автоюристы предупредили водителей о возможных проблемах при проверке Госавтоинспекции, если в салоне находятся пьяные пассажиры, пишет ИА NEWSDATA.RU.

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Хотя вождение в нетрезвом виде строго запрещено, но мало кто знает о возможных проблемах для трезвого водителя, если в машине находятся пьяные пассажиры.

Закон не запрещает перевозить пьяных пассажиров напрямую, но это может создать проблемы при остановке сотрудниками ГАИ. Запах алкоголя от пассажира вызовет подозрения относительно состояния водителя, что приведёт к дополнительным проверкам, включая медосвидетельствование. Даже если водитель трезв, неадекватное поведение пьяного пассажира может усугубить ситуацию.

Автоюристы предупреждают: инспектор ГАИ может начать тщательный досмотр автомобиля, искать любые технические неисправности, проверять наличие старых штрафов. Если пассажир выйдет из машины с алкоголем, ему грозит штраф за распитие спиртного в неположенном месте.

В итоге, желание помочь пьяному другу может обернуться стрессом, потерянным временем и даже штрафстоянкой для автомобиля. Чтобы избежать подобных ситуаций, водителям советуют не брать в машину сильно выпивших пассажиров, а воспользоваться услугами такси.