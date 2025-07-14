В России упал спрос на грузовые автомобили

В первые пять месяцев текущего года объем лизинга грузовых автомобилей упал на 50,7%, по информации Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Агентство «Автостат» выяснило, что в июне на российском рынке было реализовано 2 930 грузовиков с полной массой свыше 16 тонн. Это на 2/3 меньше по сравнению с июнем прошлого года.

© runews24.ru

Ситуация со среднетоннажными грузовиками также неутешительна — снижение составило 61,9% или 725 машин. Вячеслав Михайлов, директор по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинг», отметил, что растет количество возвращенной техники. В течение полугода запасы на рынке достигли 42 тыс. единиц. При этом каждый месяц компании возвращают по 1,2 тыс. автомобилей, что эксперты считают значительной цифрой.

Большинство изъятой техники составляют грузовые автомобили и прицепы, включая седельные тягачи, самосвалы и полуприцепы.

Основной причиной такой ситуации эксперты называют усиливающийся кризис в сфере грузоперевозок. Поскольку транспортные компании испытывают финансовые трудности и не могут выполнять лизинговые обязательства, они сталкиваются с выбором между банкротством и возвратом части техники для погашения долгов.

С учетом действующих ставок по кредитам и транспортным услугам предприятия не в состоянии окупить новые автомобили, что делает участников рынка не склонными к риску приобретения новой техники. Роман Ромашевский, финансовый директор ПЭК, пояснил, что средние тарифы на грузоперевозки упали на 12-15% по сравнению с прошлым годом. В результате с начала года из эксплуатации ушло 10-15% парка, тем не менее перевозчики вынуждены продолжать демпинговать.