Хорошо или не очень: владельцы — о китайском седане Omoda S5

Omoda S5 появилась не на пустом месте и отнюдь не спонтанно. Выводя ее на российский рынок компания Chery покопалась в своих закромах и отыскала немолодой уже седан Arrizo 5 Plus. Наша базовая «Омода» — суть адаптированный экспортный вариант, не хватающий звезд с неба. Под капотом скромный 113-сильный двигатель объемом 1,5 литра в паре с вариатором. Слабовато? Тогда к вашим услугам S5 GT с наддувным мотором мощностью 147 л.с. Подробности об эксплуатации традиционно узнаем из первых рук — от пользователей сайта Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

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Пользователь, представившийся как Синий грузовик рекомендует S5 к покупке:

«Владею автомобилем Omods s5 ровно год и пока только положительные эмоции от автомобиля. Пересел на омоду с Рено Сандеро и разница просто небо и земля. Автомобиль крупный, место полно как спереди, так и сзади. Динамика устраивает более чем. Автомобиль разгоняется очень уверенно. Электронные помощники очень облегчают жизнь. Безключевой доступ — всегда свободные руки, ключ лежит рюкзаке. Контроль слепых зон, экстренное торможение, камеры 360 помогаю всегда держать всё под контролем. Зимний пакет для нашей страны прекрасен: пдогреыается всё. Передние сиденья, задние, руль, лобовое стекло, зеркала, форсунки омывателя, всё подогревается. Первая зима прошла комфортно без проблем. В минус 35 машина заводилась легко с брелка. Считаю а свою цену - отличный автомобиль».

Подобных восторженных мнений довольно много, но нам интересно узнать не только о плюсах, но и о минусах S5.

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Пользователь с ником AleshaPops в сжатой форме сообщил следующее:

«Что мне понравилось: Действительно красивая машина, что внешний дизайн, что салон. Всё очень симпатично выглядит. Салон выполнен из неплохих материалов, как мне показалось качество той же кожи лучше, чем у других китайцев за эту сумму. Движок 1.5 турбо на 147 сил едет очень неплохо, в связке с жёсткой подвеской опыт вождения классный. Шумоизоляция средняя, сойдет. В целом достаточно комфортная машина. Что так себе: Как во многих китайцах подтормаживает мультимедиа, хотя сделана она неплохо, всё интуитивно понятно. Ну и расход у меня 9.9 литров на 100 километров, что как по мне перебор. Вывод: Интересный автомобиль за эту цену. И выглядит круто и комфортный, едет неплохо. По надёжности ещё остается вопрос, но судя по тому что их кучами набирают в такси, то я думаю ремонтопригодность на нормальная».

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«Смотреть на авто приятно, дизайн тут в ногу со временем топает. Рулится легко и плавно, подвеска отрабатывает хорошо, даже на неровных дорогах, кстати, показалась мне довольно мягкой. Для повседневных покатушек всё нормально, всё подходит. Также, немного раздражает шум от дороги если подразогнаться немного, но это скорее нюанс, который можно простить. Шумку хотелось бы основательнее, но тут не завезли, что впрочем ожидаемо за те небольшие деньги, которые за него хотят», — поведал Михаил.

Виталий Телегин докладывает:

«Комфортный авто, очень понравился. Не пожалел покупки. В реалиях 2024 года, когда машины повысились в ценах в несколько раз, считаю эту модель хорошим вариантом для покупки. Если сравнивать с нашей лада которая новая стоит так же, если и не дороже даже, то это намного лучше. Вопрос лишь в запчастях для неё. ТО очень дорогое. Не покупайте лайф комплектацию, она не едет вообще. Хотя для кого и может хватить такого медленного и плавного разгона. Можно ли это записать в минусы, не знаю - при разгоне(у меня 147л.с.турбо) секунды 2 есть задержка.. Или это особенности вариатора. Для новых авто — делайте сразу дополнительный антикор».

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А это точка зрения Романова Ильи: