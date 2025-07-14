Названы самые опасные дефекты состояния автомобиля

Автовладельцы иногда откладывают до последнего визит на станцию техобслуживания либо, стремясь сэкономить, устраняют только «горящие проблемы. Тем не менее некоторые неисправности, которые выявляются в процессе ТО, нельзя игнорировать. Их внезапная поломка может грозить не только серьезными финансовыми тратами, но и стать причиной выхода из строя других узлов и агрегатов.

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По мнению автоэксперта Александра Корнева, не стоит медлить с заменой газораспределительного механизма, который в народе известен как ремень ГРМ. Если он порвется на трассе, могут пострадать поршни и клапаны. Нежелательно ставить дешевые аналоги этой запчасти — они также могут стать причиной поломки.

Регулярная замена моторного масла поможет продлить жизнь двигателю и улучшить ходовые качества. Масло рекомендуется менять через каждые 10 - 15 тысяч километров пробега. Отработавшее свой срок масло имеет более низкую теплоотводящую способность, хуже смазывает детали. Масло в коробке передач также периодически требует замены.

Эксперт посоветовал вовремя менять топливный и воздушный фильтры, поскольку их состояние отражается на работе топливного насоса и двигателя. Не стоит забывать и о масляном фильтре: если он забит, в масле остается нагар, металлическая стружка и мельчайшие частицы мусора.

Еще одна опасность — грязный радиатор. Дорожная пыль, пух от растений и прочие загрязнения наслаиваются, в результате нарушается процесс теплообмена, что может стать причиной перегрева двигателя.

Старые свечи зажигания хуже производят искру, двигатель работает не на полную мощность и теряет динамику.

«Несгоревшее топливо смывает масляную пленку, оголяя стенки цилиндров и увеличивая их износ. По той же причине остатки смеси догорают в выпускной системе, разрушая катализатор, — пояснил Александр Корнев.

Эксперт отметил важность контроля за состоянием тормозной системы и напомнил, что тормозная жидкость также подлежит регулярной замене.

Помимо этого, необходимо периодически очищать кузов автомобиля от внешних загрязнений (делать это лучше всего на мойке с применением специальных средств) и своевременно избавляться от повреждений, таких как царапины, сколы, трещины, пишет «Российская газета.

Ранее автоэксперты рассказали, как пользоваться автомобилем в жару. Прежде чем сесть за руль, рекомендуется открыть окна и двери, чтобы выпустить скопившийся в салоне горячий воздух. Для парковки лучше выбирать затененные места, а отправляться в поездку предпочтительно рано утром или поздно вечером. Перед поездкой следует проверить исправность охлаждающей системы автомобиля, уровень антифриза и масла. Также нужно уделять внимание состоянию аккумулятора, резины и уплотнений. Во время езды эксперты советуют периодически делать остановки, проветривать салон и пить достаточно воды.